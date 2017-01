Suspeitos de assaltos são presos na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte

Policiais do 12º Batalhão prenderam dois suspeitos de praticar assaltos, nesta sexta-feira (20), na zona rural de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba.

Os acusados, de 18 e 21 anos, estavam roubando pessoas que passavam de carro com destino à cidade de João Dias, no Rio Grande do Norte.

A PM recebeu a informação sobre a ação dos suspeitos e intensificou as buscas pela dupla na região.

Os acusados estavam escondidos em um sítio, localizado em Catolé do Rocha. Com eles foi apreendida a moto usada na fuga, as roupas usadas no crime, uma quantidade de maconha e objetos que teriam sido roubados.

Um terceiro suspeito que estava com eles no momento da abordagem conseguiu fugir e deixou no local uma moto, que também foi apreendida.

Os dois foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, em Catolé do Rocha.