Suspeito de tráfico é preso com droga e arma de uso restrito no Sertão da Paraíba

A Polícia Militar apreendeu mais de 1 kg de maconha e uma pistola calibre .40 (de uso restrito), na noite dessa quinta-feira (29), durante o início das atividades da Operação Réveillon, no Sertão da Paraíba.

A apreensão foi realizada durante abordagem realizada a um carro, na PB-323, que liga as cidades de Catolé do Rocha e Brejo dos Santos.

Foto: Secom/PB

No veículo, com placas do Rio Grande do Norte, os policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 12º Batalhão encontraram, por trás de um dos bancos, um tablete da droga ainda lacrado.

O suspeito que vinha no carro, Antônio Daian Maia Cavalcante, de 29 anos, estava com a arma na cintura e no bolso dele foram encontrados três carregadores de munições para a pistola. Ele é da cidade de São Bento-PB.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado na 18ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em Catolé do Rocha.

A Operação Réveillon continua com várias atividades de segurança até a madrugada da próxima segunda-feira (2).

Secom/PB