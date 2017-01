Suspeito de matar maquiadora é preso em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, em menos de 12h, o suspeito de matar a facadas a maquiadora Sabrina Sirino Rodrigues, de 26 anos, no bairro de Manaíra, em João Pessoa.

O crime aconteceu às 23h22 dessa quinta-feira (26) e o suspeito, Ronaldo de Souza dos Santos, de 28 anos, foi preso durante a manhã dessa sexta-feira (27), no centro da capital.

O comandante do 1º Distrito Integrado de Segurança Pública (Disp) de Manaíra, capitão Antônio de Sousa , contou que as câmeras de segurança de uma casa flagraram o momento do crime, que aconteceu em uma calçada da Avenida Maria Rosa, e por meio das imagens os policiais identificaram o autor e iniciaram as buscas.

“Ele estava morando com ela há seis meses no mesmo bairro onde aconteceu o crime e o que o motivou a tirar a vida da vítima, segundo o que ele contou, foi ciúmes. Ele disse que fez isso porque suspeitou de que ela não queria ficar mais com ele e resolveu fazer isso para que ela não fosse mais de ninguém, relatos que a Polícia Civil ainda vai investigar de forma mais aprofundada”, detalhou.

A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel. Ele deve ser autuado por homicídio qualificado por se tratar de um feminicídio (assassinato de mulher) envolvendo questão de violência doméstica e familiar, cuja pena passou a ser mais severa desde março de 2015, quando entrou em vigor a lei Nº 13.104.