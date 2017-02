Suspeito de matar jovem é assassinado em João Pessoa

O suspeito de matar um jovem no bairro do Róger, em João Pessoa também foi morto nesta sexta-feira no mesmo bairro.

O corpo da vítima apresentava marcas de tiros e golpes de faca.

Ao lado do corpo foi encontrado um pedaço de papel onde estava escrita a seguinte frase: “Não aceitamos atitudes erradas aqui”.