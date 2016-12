Suspeito de integrar quadrilha de assaltos na região de Guarabira é preso

O trabalho de prevenção e repressão qualificada das Polícias Militar e Civil que atuam na região de Guarabira, sede da 8ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), resultou na prisão de Antônio Correia da Silva Junior, suspeito de integrar uma associação criminosa responsável pela prática de assaltos na região do Brejo.

A ação foi realizada por policiais civis do Grupo Tático Especial (GTE) e policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (27).

Com o preso foram encontradas duas armas de fogo e ainda o produto do último roubo, ocorrido no dia 22 deste mês, por volta das 23h, no Sítio Amarelinha, zona norte de Pilõezinhos.

O grupo de criminosos invadiu a residência de um agricultor e, após arrombar uma das portas e fazer ameaças de morte, subtraiu a quantia de R$ 1.200, um celular, um aparelho de som, um cordão e maços de cigarro.

Segundo a Polícia, os demais integrantes da quadrilha já foram identificados. Júnior foi encaminhado para a Delegacia de Guarabira, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Da Redação com Secom/PB