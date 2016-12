Suspeito de homicídio é preso logo após o crime no Sertão

Uma ação conjunta entre policias militares do 14º Batalhão e policiais civis resultou na prisão de um homem suspeito de matar o próprio irmão, nesse domingo (25), no município de Marizópolis, Sertão paraibano.

Por volta das 17h30 a polícia foi acionada com informações de que dois irmãos começaram uma discussão e no meio do desentendimento um deles teria desferido vários golpes de faca peixeira no outro o que resultou na morte da vítima.

As equipes policiais se dirigiram até o local e realizaram um cerco. O homem ainda tentou fugir por uma área de mata, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

O suspeito, de 23 anos, foi conduzido à delegacia local.

Secom/PB