Suspeito de homicídio é preso em Juazeirinho

Policiais Militares da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (ROTAM) prenderam nessa segunda-feira (23), na comunidade Rua do Meio, em Patos, Diego da Silva Tomás, 18 anos, acusado de assassinar a pedradas um homem conhecido como Djair (Dedé) na cidade de Juazeirinho, Seridó paraibano.

A vítima foi encontrada morta no Açude de Juazeirinho com o rosto desfigurado no último dia 13.

Diego da Silva também é suspeito de atentado contra a vida de outra pessoa na última quinta-feira (19), na praça do conjunto Frei Damião, também na cidade de Juazeirinho.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.