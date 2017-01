Suspeito de estupro de vulnerável em Itatuba é preso

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma ação investigativa da Delegacia Municipal em Itatuba, prendeu na segunda-feira (2) Antônio Fernando do Nascimento, de 27 anos. Ele é suspeito de estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia, a vítima era uma adolescente de 14 anos portadora de necessidades especiais. O suspeito foi flagrado no momento do crime pelo pai da vítima.

Investigadores policiais realizaram a prisão, pouco tempo após a informação do crime na Delegacia de Itatuba.

O preso foi encaminhado para a sede da Delegacia, onde prestou depoimento e em seguida foi recolhido em uma unidade prisional, para aguardar as decisões da Justiça.

Da Redação com Ascom