Suspeito de assaltos a Correios, homicídios e tráfico de drogas é preso em Cabedelo,

Uma operação conjunta entre as Polícias Federal e Militar resultou na prisão de Fabiano Nascimento Estevam, de 25 anos, que estava escondido no bairro Recanto do Poço, na cidade de Cabedelo.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça Federal desde novembro de 2016, requerido pela Polícia Federal, em Campina Grande.

De acordo com o comandante da 1ª Companhia de Policiamento de Choque do Batalhão de Operações Especiais, capitão Bruno Rodrigues, o preso é integrante de uma quadrilha que vinha atuando não só na Paraíba, com a prática de assaltos aos correios, mas também em outros Estados.

“Ele atuava também no tráfico de drogas da cidade de Cabedelo e o bando do qual ele faz parte seria responsável por pelo menos 20 assassinatos na Paraíba. Desde o ano passado, que ele vinha sendo procurado, inclusive chegou a fugir de uma operação realizada em dezembro aqui em Cabedelo, mas hoje ele foi preso através do trabalho integrado entre a Polícia Federal, Choque, Coordenadoria de Inteligência e 6ª Companhia Independente”, detalhou.

No local onde o suspeito foi preso, a PM apreendeu um revólver calibre 38, um colete a prova de balas, um capuz para esconder o rosto (chamado de balaclava), cocaína, crack, maconha e até cédulas de dólar – moeda americana.

Fabiano Nascimento foi levado para a Delegacia de Polícia Federal, em Cabedelo.