Suplentes tomam posse na Câmara Municipal de Campina Grande

A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande, Ivonete Ludgério, empossou dois novos vereadores na tarde desta terça-feira, 24.

Trata-se dos suplentes Álvaro Farias (PSC) e Lucas Ribeiro (PP), que vão ocupar, respectivamente, as cadeiras dos parlamentares Teles Albuquerque e Nelson Gomes Filho.

De famílias tradicionais políticas de Campina Grande, Álvaro Farias é filho do ex-vereador Orlandino Farias. Lucas Ribeiro é neto do atual vice-prefeito, Enivaldo Ribeiro, e filho de Daniella Ribeiro, que atua no legislativo estadual.

Além do vice-prefeito, da deputada Daniella e do vereador da cidade de Boa Vista Orlandino Farias, prestigiaram a sessão os parlamentares Bruno Faustino, Márcio Melo, Saulo Germano, Renan Maracajá, Rui da Ceasa, Alexandre do Sindicato, Aldo Cabral, Sargento Neto e João Dantas.