Superintendente do Detran/PB pede “duras penas” e punição “de maneira exemplar”

A diretoria do Departamento Estadual de Trânsito – Detran-PB divulgou nota oficial, neste domingo à noite, para “lamentar o falecimento do agente de policiamento Diogo Nascimento de Souza e se solidarizar à família e aos companheiros de farda neste momento tão doloroso”.

Segue o texto: “Reiterando o teor da nota emitida pelos agentes da Operação Lei Seca neste domingo (22), o desejo de todos é que a justiça seja feita e que a tragédia que acometeu à família de Diogo sirva como marco para estimular uma mudança de consciência sobre o consumo de álcool ao volante e o respeito aos profissionais que diuturnamente trabalham para tornar nossas ruas mais seguras.

“Que as duras penas da lei sirvam de norte para punir de maneira exemplar os culpados e impedir que outras famílias chorem a perda de seus familiares para a guerra do trânsito”, conclui a nota, assinada pelo superintendente do Detran/PB, Agamenon Vieira.