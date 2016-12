Superintendente da Suplan anuncia entrega de obras do Açude de Bodocongó

A diretora-superintendente de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), Simone Guimarães, enalteceu as obras da Avenida João Suassuna, em Campina Grande, inauguradas nesta quarta-feira, 21, pelo Governo do Estado.

Ela explicou que a pavimentação se estende do Centro até Bodocongó, representando um avanço para a mobilidade urbana da cidade.

– Há doze anos eu morava nessa cidade e já escutava o povo reivindicando essa obra. Então era um desejo antigo que foi realizado pelo Governo do Estado. A Avenida João Suassuna agora é uma rota de fácil acesso para o morador se deslocar a pontos essenciais em Campina Grande. A obra com certeza trouxe muitos benefícios à população – garantiu.

Simone também comentou sobre as obras do Açude de Bodocongó e afirmou que estas, provavelmente, serão entregues no final de janeiro de 2017.

– Sobre o Açude de Bodocongó estamos trabalhando, esta primeira etapa, para entregar até o fim de janeiro – pontuou.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.

Da Redação