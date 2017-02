Superintendente alerta sobre telefonemas falsos em nome do HUAC

O superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), Homero Gustavo Rodrigues, comentou sobre telefonemas que estão sendo feitos para familiares de pacientes do hospital informando que é preciso depositar um dinheiro para a realização de exames e compra de medicação e alertou que esse tipo de ação é fraudulenta e não tem ligação com o hospital.

Foto: Paraibaonline

Homero destacou que o HU é um hospital público que atende inteiramente pelo SUS e disse que uma investigação interna está sendo feita, já que as informações repassadas nos telefonemas são privilegiadas.

Ele também recomendou que vítimas desses telefonemas procurem prolongar a conversa no intuito de extrair qualquer informação que auxilie a Polícia Civil.

– Isso nos preocupa, porque a maioria das pessoas que procuram nosso hospital são usuárias do SUS. Nosso hospital é 100% do SUS, ele pertence ao cidadão brasileiro e não cobra por nenhum dos seus serviços prestados ou material usado. A recomendação é que seja procurada a Polícia Civil – apontou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.