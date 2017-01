Sudema realiza mais de 4 mil cadastros no sistema de passeriformes

Mais de 4 mil cadastros de criadouros de aves silvestres do Estado da Paraíba foram realizados em 2016 pela Coordenadoria de Estudos Ambientais da Superintendência de Administração do Meio Ambiento (Sudema).

O Sistema de Cadastro de Passeriformes (SisPass) é obrigatório e faz parte de um trabalho conjunto entre Autarquia e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Chefe de Divisão da Coordenadoria de Estudos Ambientais da Sudema, Cristiane Dantas explicou como é realizado o procedimento.

“O Cadastro SisPass é feito pelo site do Ibama, e direcionado para o site da Sudema para a realização do cadastro online, conforme a data do agendamento, os interessados deverão apresentar toda a documentação exigida: cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência, onde irá receber todas as orientações para a sua criação”, orientou.

Neste ano, o cadastramento começará a ser realizado no próximo dia 2 de fevereiro, no auditório da Sudema e os interessados podem esclarecer dúvidas pelo telefone 3221-6161.

Lembrando que quem for flagrado com aves irregulares irá responder por crime ambiental e ainda pode pagar multa que varia de R$ 500 a até 5 mil reais.

Sistema de Cadastro de Passeriformes – SisPass – É o sistema de cadastramento para a pessoa física que deseja manter em cativeiro, sem finalidade comercial, indivíduos das espécies de aves nativas da ordem Passeriformes, objetivando a contemplação, estudo e conservação de espécies de pássaros ou para desenvolvimento de tecnologia reprodutiva.