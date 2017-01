Sudema desenvolve projeto de conscientização ambiental em praias paraibanas

Semear a educação ambiental nos usuários e comerciantes das praias paraibanas para diminuir os impactos que os resíduos sólidos provocam no ecossistema marinho. É com este objetivo que a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), por meio das Coordenadorias de Educação Ambiental e Estudos Ambientais, vem realizando um trabalho de educação ambiental e distribuindo materiais educativos e sacos plásticos nas praias com maior fluxo de banhistas. A ação faz parte das atividades do projeto Praia Limpa Verão Rico.

O superintendente da Sudema, João Machado Sobrinho, explicou a proposta do projeto. “Por meio de ações proativas, estamos sensibilizando os banhistas, pedestres e os comerciantes locais sobre a preservação ambiental, ressaltando a importância de uma praia limpa, tanto para o crescimento do turismo, como também para a manutenção e preservação da biodiversidade marinha”, destacou.

A coordenadora da Educação Ambiental, Themis Salvador, por sua vez, ressaltou a importância da participação da população.

“Estamos felizes com a aceitação do projeto pela população. Com a preservação das nossas praias todos ganharão, tanto turistas, quanto os usuários, por usufruírem de praias limpas, com boa balneabilidade”, observou.

O taxista Antônio Guedes destacou a importância de ações como essas:

“A conscientização ambiental é fundamental, pois temos que preservar nossas praias. Todo mundo gosta de estar em um local limpo. Esse trabalho de orientação é muito bom e levarei essa conscientização aos meus clientes e familiares”.

As atividades estão acontecendo nas praias com maior fluxo de banhistas no verão, a exemplo da Penha, Bessa, Cabo Branco e Tambaú, em João Pessoa, Tabatinga, no Conde, Praia Bela, em Pitimbu, Barra de Camaratuba, em Mataraca, e em Lucena, no litoral norte. As ações vão até o dia 3 de fevereiro e acontecem das 8h às 11h.