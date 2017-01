Substituto de Teles Albuquerque na Câmara destaca preocupação com zona rural

O vereador Álvaro Farias (PSC) comentou sobre as expectativas de assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Campina Grande, no lugar do vereador Teles Albuquerque (PSC), e disse que pretende contar com a participação dos demais vereadores na aprovação de suas propostas pelo povo de Campina Grande.

Álvaro destacou sua vida como sindicalista e participação ativa nos movimentos que envolvem a zona rural. Ele agradeceu sua votação e disse que pretende trazer projetos que ressaltem seu trabalho em prol da população.

Também afirmou que a confiança depositada pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) está atribuída ao seu esforço e vontade de ajudar.

– Tenho certeza de que os nossos amigos da Câmara Municipal irão compartilhar dos meus projetos. Tenho uma preocupação muito grande com a zona rural. Quero apresentar um projeto de lei para que cada comunidade que tenha mais de 500 habitantes tenha a presença do município como socorro – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.