STTP segue com vistoria transporte escolar até esta sexta

A Prefeitura de Campina Grande por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), está de a ultima segunda-feira (16), com o processo de vistoria semestral 2017.1, nos veículos que fazem o transporte de estudantes na cidade.

Segundo o agente Darci Batista, todos os itens de segurança estarão sendo avaliados, equipamentos obrigatórios, estado de conservação, condições mecânicas e elétricas dos carros, documentação do veículo e do motorista e cintos de segurança.

“Essa vistoria é realizada de acordo com o código de trânsito, duas vezes ao ano, uma no primeiro semestre, que é a desta semana, e uma no segundo semestre que será realizada no mês de agosto”.

O processo de vistoria ocorrerá de segunda a sexta-feira das 14h às 17h, até dia 20, na sede da instituição.

Os quarenta e três veículos credenciados ao todo na cidade de Campina Grande para o transporte de estudantes, devem comparecer a sede da STTP durante essa semana de vistoria. Para mais informações, ligar para 3341-1278.

