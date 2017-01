STTP reúne gestores de trânsito para apresentar soluções em TI

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP, realizou na manhã de sexta-feira, 20, um encontro com gestores de trânsito de diversos municípios, objetivando a apresentação pela empresa SERPRO, do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e do novo talonário eletrônico – RADAR, ambos, como solução integrada para a gestão dos processos administrativos decorrentes de infrações de trânsito.

Recepcionados pelo superintendente Félix Neto, e demais gerentes da STTP, estiveram presentes ao encontro os representantes das prefeituras de Monteiro, Patos, Guarabira, Sapé, Cajazeiras, Pombal, dentre outras, além do deputado Pedro Cunha Lima. “estamos regionalizando para outras cidades as experiências adquiridas pela STTP, apresentando e dividindo as ideias e criatividades para vencer a crise”, disse Félix.

Conforme apresentando aos gestores de transito, o novo talonário eletrônico Radar integra diversas bases de dados para proporcionar ao agente da lei eficiência e segurança na tomada de decisões, agilizando processos que vão desde o preenchimento de autos de infrações até o despacho de notificações, autuação de infratores e consulta de dados de condutores e de veículos registrados em qualquer unidade federativa.

Já o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) é uma solução Web e Mobile que permite ao cidadão e às empresas receber notificações de seus veículos de forma eletrônica e com descontos de 40%.

Diferente do modo atual de notificação pelo órgão autuador, o acesso às informações de infrações do veículo podem ser feitas a qualquer momento e lugar. O cidadão pode baixar o aplicativo e aproveitar os benefícios.

Laboratório Digital – Os gestores de trânsito oportunamente visitaram as demais instalações da STTP, inclusive conhecendo in loco todo o processo de desenvolvimento, fabricação e montagem de semáforos, no laboratório digital da STTP.