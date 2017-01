STTP estuda implantar novo talonário eletrônico desenvolvido pelo Governo Federal

O superintendente da STTP, Félix Neto, participou na manha desta quinta-feira, 19, em João Pessoa, de uma reunião técnica com servidores da SERPRO Soluções, para apresentação de um novo talonário eletrônico, chamado de Radar, como solução integrada para a gestão dos processos administrativos decorrentes de infrações de trânsito.

O Radar provê uma solução centralizada, integrada e informatizada, para a gestão dos processos administrativos decorrentes de infrações de trânsito.

O encontro, realizado na sede do DER, contou também com a participação do superintendente Carlos Pessoa, e de Carlos Batinga, superintendente da SEMOB, dentre outros dirigentes.

O Serpro é uma empresa do Governo Federal que desenvolve soluções tecnológicas que viabilizam as ações estratégicas do Estado brasileiro, com liderança no mercado de TI para o setor público,

Conforme apresentando aos gestores de transito, o novo talonário eletrônico Radar integra diversas bases de dados para proporcionar ao agente da lei eficiência e segurança na tomada de decisões, agilizando processos que vão desde o preenchimento de autos de infrações até o despacho de notificações, autuação de infratores e consulta de dados de condutores e de veículos registrados em qualquer unidade federativa.

O objetivo do Radar é concentrar todas as infrações das operadoras de radar e dos agentes em uma única solução, unificando a interface de acesso dos órgãos autuadores e fazendo a impressão das infrações.

Os principais benefícios do novo talonário eletrônico, são: a Redução no custo de processamento da multa; Gestão das postagens (permite acompanhamento dos Correios referente às postagens enviadas e recebidas ao cidadão), Integração direta com o Renainf, dentre outros.