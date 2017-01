Stiupb diz que há briga política e disputa por lucro em municipalização da Cagepa

O presidente do Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba (Stiupb), Wilton Maia Velez, que representa os funcionários da Cagepa e Energisa, comentou na manhã desta segunda-feira (16) sobre a proposta de municipalização dos serviços da Cagepa defendida pela Prefeitura campinense.

Segundo Velez, essa proposta vai além do objetivo da “boa prestação de serviço”, criticada por setores da Prefeitura, que acredita que a Cagepa não investe nos serviços realizados no município.

– A municipalização visa o lucro e a vantagem sobre a vantagem. Quem vai ter lucro com a privatização e municipalização? Temos uma transposição que bate à porta, agora teremos água, então, é fácil falar de municipalização quando se tem água, no período da seca, ninguém levantou isso. De forma nenhuma concordamos com a municipalização. O serviço de saneamento básico deve ser uma bandeira do Estado, não de um governo – explicou.

O sindicalista destacou que a municipalização vai encarecer os serviços, assim como aconteceu quando a iluminação pública na cidade foi retirada da Energisa. Ele concordou que o problema tem interesses políticos.

Conforme Wilton, a Cagepa não tem lucros no Estado. Ele relatou que a empresa pega toda a receita e investe na distribuição de todos os municípios paraibanos, o que se seria diferente com um gestor privado no comando, que só pensaria nos lucros.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.

Da Redação