Solidariedade faz a diferença para noite de Natal de famílias carentes

Por: Eloyna Alves

Especial para o PARAIBAONLINE

A noite de Natal para a família da dona de casa Maria do Socorro Almeida, 49 anos, vai ter um significado ainda mais especial esse ano. Reunidos em volta da ceia natalina, como de costume, ela, a filha, a mãe, os irmãos e alguns amigos vão rezar e agradecer a Deus pela oportunidade de estarem juntos para celebrar o nascimento de Jesus. A cena, comum à mesa de outras tantas famílias, é diferente para a família de dona Maria, em função de um ingrediente a mais: a solidariedade.

É que a dona de casa vem de uma família muito humilde, que mora no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande, e foi uma das pessoas atendidas pela ação social ‘Faça Por Mim’, promovida pela Comunidade de São Pio X.

Esse ano, a campanha arrecadou e distribuiu no período natalino 51 cestas básicas para famílias carentes, além de roupas de cama, mesa e banho. Para Maria do Socorro, ser beneficiada por essa campanha serviu para mostrar-lhe a força do espírito natalino.

“Minha família é toda envolvida com a religiosidade e por conta disso comemoramos o Natal com muita festividade espiritual. Quando a gente ganha essa feirinha e percebe que as pessoas foram solidárias conosco, levando em conta as nossas necessidades, rezamos por elas porque sabemos que elas estão reconhecendo Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal e está acima de qualquer bem material”, comentou agradecida Maria do Socorro.

Esse gesto de generosidade a que Maria do Socorro se refere foi incentivado pela campanha de Natal da Comunidade de São Pio X, que começou no dia 4 de dezembro e se encerrou no último dia 17, como parte da ação ‘Faça por Mim’.

Conforme a coordenadora do Núcleo de Ação e Desenvolvimento Social da comunidade, Socorro Lemos, durante esse período foram distribuídas 100 cartinhas com pedidos de doações para proporcionar um Natal melhor para as famílias carentes.

“Nos resta agradecer a Deus por tocar cada um desses corações e rezar por todos eles, desejando-lhes um natal abençoado e um ano novo cheio de graças em suas vidas”, comentou Socorro Lemos ao falar sobre essa ação, que conseguiu sanar as necessidades básicas de pessoas que carecem de alimento tanto para o corpo quanto para o espírito, como foi o caso de Maria do Socorro e de outras tantas Marias que na noite de Natal vão ter razões a mais para agradecer e celebrar.

Da Redação