Sobe o número de mortes em explosão no México

Sobe para 36 o número de mortes causadas por explosão em um mercado de materiais pirotécnicos no México. Há 72 pessoas feridas, de acordo com o último balanço de vítimas, divulgado nesta manhã (21).

Uma explosão em um mercado de fogos de artifício provocou a morte de 36 pessoas no México. O acidente ocorreu no fim da tarde de ontem (20), na cidade de Tultepec, a cerca de 50 quilômetros da capital do país.

De acordo com o governador do Estado do México, Eruviel Avila, a maioria das vítimas faleceu no local. Apenas três pessoas foram levadas a hospitais, mas não resistiram. Outras 70 estão internadas.

O mercado conta com 300 lojas e possui uma legislação restrita de medidas de segurança, justamente por comercializar material pirotécnico.

Aproximadamente 80% da população de Tultepec vive da fabricação de materiais e fogos de artifício, usados em festas nacionais e celebrações religiosas.

Para este fim de ano, a cidade planejava vender 100 toneladas de fogos pirotécnicos.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, enviou condolências às famílias das vítimas através de uma mensagem no Twitter.

Agência Brasil