SMS de João Pessoa divulga esquema de atendimento para a festa de Réveillon

foto: Secom/JP

A festa de Réveillon é sinônimo de comemoração para todos, é o momento de dar adeus ao ano que acaba e receber bem o novo ano. Mas para alguns a festa não termina do jeito desejado e é necessário utilizar os serviços públicos de saúde.

Para atender quem precise na virada de ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará disponibilizando serviços referenciais.

O Samu (192) estará com esquema especial para atendimento. Serão disponibilizadas três ambulâncias, sendo duas do tipo básica e uma para suporte avançado, além do posto médico instalado ao lado do palco da festa da virada, no Busto de Tamandaré.

Ao todo 10 profissionais, entre médicos, enfermeiros e apoio, estarão prestando assistência à população até o final do evento.

“Nossa equipe estará a postos até o final da festa para dar todo o suporte necessário à população que for aproveitar a festa da virada no busto, além disso, equipes do Samu estarão atendendo normalmente outros chamados da população que possam acontecer”, esclarece o coordenador administrativo do Samu, Humberto Nascimento.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Oceania e Célio Pires de Sá (Valentina) e Augusto Almeida Filho (Cruz das Armas) estarão atendendo normalmente 24h, sendo a UPA Oceania referência para o atendimento das pessoas que estiverem pela região da praia.

Nessas Unidades serão realizados os primeiros atendimentos e a estabilização do paciente e, caso necessário, o encaminhamento para outros serviços médicos.

Além das UPA, os hospitais municipais que atuam como portas de urgência funcionarão normalmente, com equipes multiprofissionais de plantão. A exceção é o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) que atende apenas de forma regulada, mas que também terá equipes de plantão para atender os internos.

Secom/JP