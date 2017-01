Situação do gramado do PV preocupa para estreia do Treze no Paraibano

Faltando poucos dias para a estréia no Paraibano 2017, a diretoria do Treze ainda não está certa sobre onde e quando a equipe vai mandar seu jogo contra o Atlético de Cajazeiras, marcado pela FPF para domingo (08), às 16h, no estádio Presidente Vargas. É que a reforma no gramado do PV, iniciada em outubro, ainda não foi concluída e pelo estado do campo hoje é quase impossível que a cancha esteja apta no final de semana. Leia a matéria completa aqui. FONTE: Da Redação Da Redação Facebook

