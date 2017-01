SINTAB retoma coleta de assinaturas contra reajuste salarial de vereadores

O diretor de Comunicação do Sintab e ex-vereador Napoleão Maracajá (PCdoB) comentou sobre a retomada de assinaturas para o abaixo assinado contra o reajuste salarial, aprovado por alguns vereadores campinenses, no último mês de dezembro.

Ele disse que as assinaturas haviam sido paralisadas por conta da redução do fluxo de pessoas no Centro de Campina Grande.

Napoleão convocou a população que não concorda com o reajuste para comparecer à Praça da Bandeira, das 09h às 17h30, e “materializar a indignação contra a decisão”.

– A coleta de assinaturas está na Praça da Bandeira e permanecerá o dia todo, até que completemos 70 ou 80 mil assinaturas. A assinatura do abaixo assinado é uma forma das pessoas materializarem sua indignação contra um reajuste intempestivo – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.