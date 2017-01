Sintab realizará assembleia para discutir pauta de servidores da PMCG

O vice-presidente do Sintab, Giovanni Freire, convidou os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de Campina Grande para uma assembleia que será realizada na próxima terça-feira(10), às 9h, no Cine São José.

O objetivo é definir sobre o que será discutido em reunião, entre os representantes do sindicato com a secretária de saúde do município, Luzia Pinto, a respeito da data-base e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração das categorias.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação