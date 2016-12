Sintab organiza abaixo-assinado para pressionar vereadores de Campina Grande

O diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), vereador Napoleão Maracajá (PC do B), que é contra o reajuste de salários dos colegas parlamentares, está organizando, junto ao sindicato, um abaixo-assinado na Praça da Bandeira, no Centro da cidade.

Segundo Maracajá, o abaixo-assinado é uma medida para a população reagir ao reajuste salarial dos parlamentares e pressioná-los a desistir do aumento.

Os sindicalistas estarão em regime de plantão nesta quinta-feira (22) na praça e há pretensão de levar o documento para todos os bairros de Campina.

Apesar da iniciativa, na última sessão da Câmara, realizada nesta manhã, não houve quórum e os trabalhos foram encerrados sem revogação.

*Informações da rádio Correio FM.

Da Redação