Sindifisco-PB: Servidores estaduais acumulam defasagem salarial de 45,75%

Estudo realizado pelo Sindifisco-PB em relação ao desempenho da arrecadação das RECEITAS PRÓPRIAS e TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, no período de 2010 a 2016, revelam que as duas fontes de receitas tiveram crescimento substancial, especialmente a da arrecadação própria, cujos índices favoráveis foram possíveis em virtude do compromisso e da responsabilidade dos auditores fiscais paraibanos. No acumulado das receitas próprias e das transferências, o crescimento foi de 82,37% em relação a 2010, para uma inflação que se manteve em 58,26%.

Por outro lado, no acumulado do período, a remuneração dos servidores públicos estaduais sofreu uma defasagem considerável, causado pelo reajuste de 12,51%, ou seja, percentual bem abaixo da inflação que foi de 58,26%. Prejuízos salariais para os servidores de 45,75% (ano-base 2010). Já o salário mínimo teve, no mesmo período, um aumento de 88,73%.

Confira as tabelas abaixo: