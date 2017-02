Sindifisco-PB se reúne na terça para decidir pauta de reivindicação com governo

foto: Paraibaonline

O ex-vereador e economista Antônio Pereira, representando o Sindifisco afirmou, durante entrevista na Rádio Campina FM, que o Sindifisco, tentou de todas as formas, dialogar com o Governo do Estado para apresentar as demandas e não conseguiu.

Várias reivindicações da categoria permanecem sem atendimento, inclusive no campo salarial. Ele disse que não sabe qual será a posição da categoria, mas na próxima terça-feira (7), a categoria vai se reunir e tomar uma decisão.

Pereira afirmou que espera que o governador dialogue com os fiscais antes de uma decisão mais drástica por parte deles.

“Estamos entendendo que a ausência de diálogo é uma forma de manter-se a distância e não tomar decisão, mas as coisas não são assim porque isso desqualifica. Acho que o governador está começando a exagerar. Nossa categoria já ofereceu todas as oportunidades de diálogo. Desde 2011 que não tem o reajuste devido e, em seis anos o reajuste foi de 12,5%. Sabemos a solução e queremos fazer parte dela”, disse Pereira.