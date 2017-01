Sindicato dos Bancários aponta novo esquema aderido pelas agências após ataques

O presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e Região, Rostand Lucena, comentou sobre os frequentes ataques a agências bancárias nas dezessete cidades que o órgão fornece suporte e disse que o último acontecido foi na agência do Banco do Brasil de Lagoa Seca, na madrugada de ontem, 26.

Rostand afirmou que, devido aos ataques, agências estão sendo fechadas, levando pessoas de cidades vizinhas ao deslocamento até Campina Grande. Ele apontou que essa movimentação pode prejudicar o atendimento na cidade, trazendo superlotação.

– O processo prejudica não só a nossa categoria, mas principalmente a sociedade das cidades circunvizinhas, que sobrecarregam as atividades de Campina Grande – afirmou

Rostand ainda disse que algumas agências estão adotando um novo modelo de funcionamento, trabalhando sem dinheiro. Ele disse que esse processo gera ainda mais problemas para a população que precisa se deslocar para conseguir o serviço desejado.

– Devido aos ataques, as agências estão aderindo a um novo modelo, estão surgindo algumas unidades que estão trabalhando sem dinheiro. Isso fica prejudicando o cidadão porque ele tem que se deslocar para a cidade mais próxima e não se sabe até onde as agências de Campina Grande irão suportar tal demanda – pontuou

O presidente destacou que mais de 9.300 funcionários do Banco do Brasil em todo o Brasil aderiram ao plano de demissão voluntária. Também disse que a Caixa Econômica Federal pretende fazer um plano igual, com uma abrangência maior.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.