Sindicalista fala de ataques a bancos na Paraíba e defende força-tarefa

foto: Paraibaonline

Atualmente, as agências bancárias têm sido alvos frequentes dos criminosos na Paraíba. O presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e Região, Rostand Lucena, revela que o sindicato tem preocupação com a segurança e integridade física dos funcionários e clientes.

– Acho que é o momento de se fazer uma força-tarefa, de todo mundo sentar e junto buscar uma solução no caso o sindicato representante dos funcionários, as superintendências dos bancos, o governo do Estado e a Polícia Militar para que possa esse problema ser solucionado de uma vez por todas porque é inadmissível –destacou.

Rostand explicou que os ataques não só acarretam danos físicos as agências bancárias, mas psicológicos aos funcionários. Além disso, traz prejuízo a economia das cidades que tiveram agências atingidas e os cidadãos se deslocam aos municípios próximos.

O sindicalista também falou que uma agência do Banco do Nordeste será fechada em Campina Grande.

– Estamos trabalhando desde o momento que tomamos conhecimento que o banco iria fechar 19 agências no Nordeste, dentre as quais a agência Jardim Paulistano, localizada na Avenida Assis Chateaubriand. De imediato, tivemos uma conversa com o superintendente do banco na Paraíba e externamos nossa indignação contra o fechamento de uma agência que, inclusive, é superavitária. Na realidade, é uma política do governo que aí está, de um governo antidemocrático e que quer reduzir os bancos públicos – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.