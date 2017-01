Sindicalista diz que declaração de Ivonete sobre abaixo-assinado é infeliz

O vice-presidente do Sintab, Giovanni Freire, se pronunciou sobre as declarações feitas pela vereadora e presidente da Câmara Municipal de Campina Grande(CMCG), Ivonete Ludgério(PSD), que destacou que muitas pessoas que assinam o abaixo-assinado feito pelo sindicato para revogação do reajuste salarial e instituição do 13º salário dos vereadores da Casa Félix Araújo, não são campinenses.

– Desconsiderar o valor da assinatura do povo de Campina Grande, acho que é uma declaração infeliz. Eu acredito, inclusive, que alguns que votaram na vereadora que é presidente assinaram esse abaixo-assinado. Muitas vezes os atos do vereador não é avaliado pelo povo, até porque a Câmara vive muito distante da realidade da população. Dizer que até alguns de outros municípios assinaram é descaracterizar a questão pública e da moralidade- criticou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação