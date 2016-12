Sindicalista acusa governador de usar dinheiro dos servidores para fazer obras

O presidente da associação dos docentes da Universidade Estadual da Paraíba, Aduepb, Nelson Júnior, disse durante entrevista na tarde desta quarta-feira (21), que os servidores da Universidade Estadual da Paraíba estão sofrendo com o congelamento dos salários.

Júnior acusou o governador de “inventar crise” para retirar dinheiro dos trabalhadores.

– O governador tenta passar que estamos na maior crise do mundo. Ele fica o tempo todo nos ameaçando com atrasos de salários. Diz que paga em dia e isso não é mais do que obrigação. Não tem crise, pois toda semana ele inaugura alguma coisa. Ele criou uma crise, tirou dinheiro dos servidores e está usando esse dinheiro nas obras. Os servidores do estado estão sofrendo sem reposição salarial – lamentou.

