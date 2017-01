SindCampina avalia positivamente o Natal Iluminado

O presidente do SindCampina, Divaildo Bartolomeu, falou sobre o evento de Réveillon que aconteceu no Garden Hotel.

– Toda vez que se fala em hospedagem e alimentação, sentimos a responsabilidade que tem nosso segmento em hospedar e alimentar aqueles que visitam Campina Grande. Trabalhamos em cima de números, de qualificação e parceria sobre tudo que acontece em Campina para atrair a vontade de visitar a cidade e sentirem o que ela tem de bonito – disse.

O presidente do sindicato elogiou Washington Souza, o gerente do Garden Hotel, por utilizar o local para um evento de grande porte e parabenizou a parceria com a mídia, que segundo ele tem sido um grande porta-voz do que acontece de bom na cidade.

Divaildo mencionou também o sucesso do “Natal Iluminado” e da queima de fogos no Açude Velho, dizendo que as ruas limpas, bem tratadas, bem sinalizadas e iluminadas agora de fato estão condizentes com promessas políticas.

Ele falou que espera uma maior união da classe empresarial em 2017 e agradeceu ao SENAC por qualificar a mão-de-obra que trabalha nesses eventos.

Da Redação