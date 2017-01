Setor industrial lança Buega para governador e dono do Correio para o Senado

O empresário Francisco Buega Gadelha, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, teve o seu nome lançado para disputar o governo estadual em 2018, juntamente com o nome do empresário Roberto Cavalcante, diretor do Sistema Correio de Comunicação, para concorrer ao Senado.

O lançamento informal teve lugar na casa de recepções Palácio das Nações, em Campina Grande, neste domingo, duramente a festa de comemoração de aniversário do dirigente da FIEP.

Marcone Tarradt Rocha, diretor da Federação e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas, pediu a palavra para se pronunciar em nome de todos os empresários do segmento industrial.

Ele disse que o setor produtivo está cansado de observar os descaminhos da classe política, e que é preciso conduzir o Estado e o País para novos padrões de gestão e de desenvolvimento.

– Estamos todos muito preocupados. E nossa preocupação não é com a FIEP, porque os diretores da Casa da Indústria não sabem como agradecer à atuação de Buega Gadelha em favor do setor – assinalou Marcone.

Da Redação