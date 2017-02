Sete pessoas são presas com quatro quilos de maconha em João Pessoa

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Capital, prendeu durante este fim de semana sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região de João Pessoa. Foram apreendidos aproximadamente quatro quilos de maconha e ainda cocaína.

De acordo com o delegado da DRE, Thiago Sandes, a primeira prisão ocorreu perto do Hospital de Trauma de João Pessoa, no bairro Pedro Gondim.

Três pessoas foram presas: Raiane Liz da Silva, de 20 anos; Rayanne Gomes de Araújo, de 20 anos; e José Ricardo Rodrigues Barreto, de 51 anos.

“As duas mulheres estavam se encaminhando para pegar cerca de 2 quilos e 100 gramas de maconha com José Ricardo e foram surpreendidos pela equipe da DRE, que realizou a prisão em flagrante”, disse a autoridade policial.

A outra prisão foi realizada no bairro do Mutirão, em Bayeux. “Recebemos a informação que quatro pessoas estavam embalando drogas para a comercialização em uma casa no município de Bayeux. Quando chegamos ao endereço informado, conseguimos realizar o flagrante”, informou o delegado Thiago Sandes.

Foram presos: Andreza Bárbara Alves da Silva, de 23 anos; Douglas da Silva Moura Machado, de 24 anos; Rômulo Walter Alves Ferreira, de 19 anos; e Wagner da Silva Moura Machado, de 22 anos.

Além de 1 quilo e 846 gramas de maconha, ainda foram apreendidos um revólver calibre 38, duas balanças de precisão e uma quantidade de cocaína.

Os presos foram encaminhados para a sede da DRE e aguardarão na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, a ida para a audiência de custódia, onde deverão receber as decisões judiciais