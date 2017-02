SESI/PB tem novo superintendente

Na tarde da última quinta-feira (02), em Campina Grande, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco de Assis Benevides Gadelha, apresentou aos gestores e funcionários lotados na sede administrativa do Sistema Indústria, o alagoano Sérgio Alencar como novo superintendente do SESI/PB.

Ex-diretor de Planejento da SUDENE, Sérgio Alencar é sociólogo, formado pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL e Bacharel em Direito. Atualmente é também Conselheiro do Sebrae/PB.

“Estou aberto a todos no sentido de que possamos trabalhar efetivamente, no sentido principal de que o SESI continue a levar à Indústria, assim como também aos industriários e seus dependentes, o melhor em bem-estar social, sobretudo em educação, saúde e demais ações desenvolvidas por esta instituição. Em meus primeiros contatos com os funcionários e gestores desta casa percebi a vontade e a predisposição em querer fazer o melhor e isso é muito importante. Por fim, reafirmo o que Dr. Buega disse: as boas práticas recomendam que o bom gestor propõe, o bom gestor não impõe e isso eu trago sempre no dia a dia das minhas habilidades”, disse.

Como superintendente do SESI/PB, Alencar terá a missão de tocar e dar continuidade aos bons serviços que a instituição tem prestado a Indústria e também aos industriários e seus dependentes, principalmente nas áreas de educação e saúde, carros-chefes dos produtos oferecidos pelo SESI ao longo dos anos.

O presidente da FIEP falou sobre as expectativas para essa nova gestão e também sobre os principais atributos que contribuíram para convidar Sérgio Alencar a conduzir o SESI/PB.

“Cuidar de pessoas é uma missão importantíssima e no SESI, fundamentalmente, a gente cuida de pessoas até porque trata da educação e qualidade de vida, seus dois pilares fundamentais. Então o Sérgio tem essa experiência tanto na vida pública, quanto na vida particular de tal forma que, eu acredito que nos daremos bem na busca por mantermos o que já temos de bom e buscarmos aquilo que possa representar, cada vez mais o cumprimento do dever desta instituição”, reafirmou.

Além da totalidade da presença dos funcionários, a posse do novo superintendente contou também com a presença do Superintendente do IEL, Derlópidas Neves e da Diretora Regional do SENAI/PB, Patrícia Gonçalves.

Ela acumulava desde outubro passado, a função interina de superintendente do SESI, respondendo assim, pelas duas instituições.