SESI, SENAI e IEL têm atuação decisiva para a melhoria Setor Industrial

A indústria tem papel de destaque no desenvolvimento econômico e social do Brasil. O setor aparece entre os mais importantes para o crescimento do país, seguido da agropecuária e da administração pública.

E para que o segmento ganhe competitividade e força, se faz necessários investimento em modernização no ambiente de trabalho, e ainda qualificação da mão de obra do setor.

Neste contexto, o Sistema Indústria a cada ano tem uma importante atuação no Desenvolvimento e melhoria da Competitividade da Indústria Brasileira. Na Paraíba a atuação da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, através do SESI, SENAI e IEL, tem ajudado a construir uma indústria forte e competitiva no mercado nacional e até internacional a cada ano.

Em 2016, essas instituições tiveram um papel preponderante para o segmento Industrial.

O SESI realizou 25.221 matrículas em educação, e atendeu 900 empresas industriais com serviços de Qualidade de Vida e Educação. A atuação do SESI chegou a 50 municípios da Paraíba e 35 empresas firmaram parcerias com a instituição.

O número de trabalhadores da indústria atendidos com serviços de Saúde e Segurança foi de 13.226, já em serviços de Ginástica Laboral nas empresas foi de 23.016. O SESI realizou 16.134 atendimentos em Programas de Ações Sociais, e 40.327 em Ações e Serviços de Saúde.

Foi um ano em que a Instituição esteve presente em 24.628 eventos culturais, esportivos e sociais, e realizou 6.068 matrículas em atividades físicas e esportivas contribuindo para o bem-estar do trabalhador e consequentemente para a melhoria da produção na indústria.

Já o SENAI, terminou 2016 com um total de 25.183 matrículas em Educação, 300 nos Cursos do Pronatec, 533 na Faculdade SENAI da Paraíba, e 3.500 matrículas gratuitas em Educação Profissional.

A instituição teve uma forte atuação na área de Consultorias, ofertando 1.200 atendimentos em serviços de Tecnologia. Foram atendidas pelo SENAI 490 empresas em Educação e Tecnologia, e 116 pessoas físicas em Tecnologia.

Foi um ano em que 35 municípios paraibanos receberam a equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial durante cursos e outros serviços oferecidos, e 10 empresas assinaram termos de parceria com a Instituição.

E o IEL, encerrou 2016 com o encaminhamento de 1.994 jovens para estágio nas empresas da Paraíba, realizou 2.534 cursos de Capacitação, 1.219 parcerias com empresas, 154 parcerias com Instituições de Ensino, e fez Consultoria em Gestão Empresarial e Inovação em 56 empresas.

Ascom