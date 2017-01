Sesi leva ações de bem-estar para a praia de Cabo Branco

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 50% dos brasileiros são sedentários, esse número se agrava ainda mais quando falamos de Paraíba, onde 51,9% da população é sedentária.

Esses indicadores têm causado sérios problemas para o nosso Estado, como o custo elevado com saúde provocado pelo excesso de peso e consequentemente aumento no número de hipertensos e diabéticos.

Neste contexto, o Serviço Social da Indústria – Sesi vem mais uma vez cumprir o seu papel como promotor de saúde, oportunizando e sensibilizando os paraibanos na prática de exercícios físicos.

Através da Campanha Verão Sesi Fitness que busca estimular a prática de atividades físicas focando na melhoria da qualidade de vida da população paraibana. Dessa forma, o SESI está oferecendo até o dia 18 de fevereiro, no Busto de Tamandaré, na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa, aulas de Treinamento Funcional e Ginástica Coletiva para o público.

A ação está acontecendo todas as quintas e sextas-feiras, no horário das 16h às 20h, e também aos sábados, das 06h às 10h. A iniciativa conta com a participação de uma equipe de oito educadores físicos do Sesi que se revezarão durante todo o período do evento.

foto: ascom

O Treinamento Funcional é um sistema focado nos movimentos fundamentais do homem primitivo e que são executados também no cotidiano do homem moderno, são eles os movimentos de: Agachar Avançar, Abaixar, Puxar, Empurrar, Levantar e Girar.

Os benefícios proporcionados por essa atividade são: o desenvolvimento da consciência e controle corporal; a melhora da postura e do equilíbrio muscular; a diminuição da incidência de lesões; a estabilidade articular, principalmente da coluna vertebral, e a melhora do equilíbrio estático e dinâmico e da resistência central (cardiovascular) e periférica (muscular).

Já a Ginástica Coletiva é um treinamento dinâmico com movimentos rítmicos associado com música motivadora. Os exercícios aeróbicos usam grandes grupos musculares ritmicamente e continuamente, e elevam os batimentos cardíacos e a respiração durante algum tempo.

Os benefícios oferecidos pela Ginástica Coletiva são: a redução do peso e da gordura, melhora a força e o tônus, promove maior fluxo de sangue para o cérebro, reduz a ansiedade e o estresse, e melhora o sono e a memória.

Outras informações podem ser obtidas através do telefones: (83) 2108-8750 ou 2108-8680.