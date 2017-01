SESI Lança Ferramenta de Gestão na área de Sustentabilidade

Nos últimos anos, a Sustentabilidade passou a fazer parte da realidade das empresas industriais como um conceito a ser adotado em diversas práticas do processo produtivo, inclusive da gestão.

Com o objetivo de apoiar as micro e pequenas empresas na melhoria da gestão da Sustentabilidade, o Departamento Regional do SESI está lançando na Paraíba uma ferramenta que possibilitará a implementação de práticas que contribuam para o aumento da competitividade, requisito fundamental para o crescimento do setor industrial no país e, consequentemente, no Estado.

Inicialmente, o SESI atenderá 40 empresas localizadas na Região de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa, através de uma consultoria que caracteriza a ferramenta que recebe o nome de “Modelo SESI de Sustentabilidade para a Competitividade”.

Desenvolvida em fases, a consultoria deverá diagnosticar o patamar de incorporação de práticas de Sustentabilidade nas indústrias atendidas, conscientizar o empresariado sobre os principais fatores de Sustentabilidade, internos e externos à empresa, fornecer conhecimento e meios de ação para aumentar a competitividade da empresa e sensibilizar para a importância desta mudança de conceito e atitude na gestão.

O trabalho aborda seis campos de observação considerados fundamentais para a melhoria das práticas da Sustentabilidade, começando pela identificação das responsabilidades da cultura organizacional na promoção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Neste mesmo diagnóstico deverão ser observados o nível de comprometimento dos públicos que se relacionam com a empresa e o comportamento das pessoas que em um ambiente sustentável é importante que sejam motivadas e estimuladas à cultura inovação para que possam ser agentes transformadores dentro e fora da empresa.

Ao final da consultoria, a equipe técnica do SESI emitirá um relatório com os resultados observados e os pontos de melhoria que se fazem necessários para que a empresa aprimore a gestão da Sustentabilidade e aumente a competitividade tão exigida no mercado de trabalho.

Para saber mais sobre o Modelo SESI de Sustentabilidade para a Competitividade, os empresários ou profissionais interessados deverão entrar em contato pelo telefone (83) 2101-5359.