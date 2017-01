SESI inscreve para diversos cursos em Campina Grande

Os profissionais interessados em ampliar conhecimentos e aprimorar suas habilidades para o mercado de trabalho podem procurar o SESI e realizar inscrição nos cursos do Programa de Educação Continuada, oferecidos neste primeiro bimestre de 2017.

O programa é bastante abrangente e atende profissionais de diversas áreas. Alguns dos cursos oferecidos são: Oratória, Técnicas de Vendas, Desenvolvimento de Equipes, Legislação em Rotinas Trabalhistas e Previdenciária, Qualidade no Atendimento e Telemarketing.

Os cursos de Oratória e Telemarketing serão realizados no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro. Já o de Técnicas de Vendas e Legislação em Rotinas Trabalhistas e Previdenciária, entre os dias 06 a 10 de fevereiro, e o de Desenvolvimento de Equipes e Qualidade no Atendimento de 13 a 17 de fevereiro.

Na área de Informática e Tecnologia da Informação estão sendo oferecidas vagas para os cursos de Informática Básica com 60h, Excel Intermediário, também com 60h, e Gestão de Redes Sociais, com carga horária de 12h.

Os cursos na área de Informática têm início previsto para a primeira semana de fevereiro, com exceção do de Gestão de Redes Sociais, que já está com data definida para o período de 06 a 10 de fevereiro.

Além de cursos, o SESI também está inscrevendo para participação em eventos educativos. O objetivo é proporcionar aos profissionais a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho que exige cada vez mais preparação e diversidade de habilidades.

Para saber mais informações sobre os cursos e detalhes sobre as inscrições, ligue para o telefone (83) 2101–8281.