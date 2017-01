Sesi está com matrículas abertas para cursos em Campina

O gerente do Sesi do Distrito Industrial de Campina Grande, Edson Carneiro, anunciou que a instituição está oferecendo cursos de oratória, técnicas de vendas, desenvolvimento de equipe, legislação trabalhista, telemarketing, informática básica, excel intermediário e gestão de redes sociais.

– O objetivo desses cursos é justamente dá condições para que as pessoas elevem o seu nível de conhecimento, com a formação para o trabalho, e tenham uma maior empregabilidade haja vista que temos as maiores dificuldades na questões de falta de qualificação- falou Edson.

O requisito exigido para matrícula dos cursos, que serão iniciados no dia 30 de janeiro deste ano e serão encerrados em 3 de fevereiro, é ter o ensino médio e pagar uma taxa.

As aulas acontecerão no período da noite, das 18h30 às 22h, e a carga horária varia de 12h a 60h.

As inscrições podem ser realizadas na unidade do Sesi do Distrito Industrial, localizada na Avenida Assis Chateaubriand, em Campina Grande.

Para maiores informações os interessados podem entrar em contato durante o horário comercial através do telefone (83)2101-8281.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.