Sesc Paraíba convoca propostas de exposições artísticas para 2017

O Serviço Social do Comércio lançou nesta segunda, dia 30, o Edital de Convocação para Processo de Seleção de Propostas para Exposições Artísticas nas unidades do Sesc Paraíba em 2017. As inscrições, que são gratuitas, estão abertas e os interessados têm até o dia 15 de março para realizar o cadastro. O edital completo pode ser conferido no site www.sescpb.com.br.

O edital tem como objetivo preparar o calendário de atividades do Projeto ExpoSesc 2017 nas unidades da Capital, Sesc Centro João Pessoa e Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco (Galeria de artes), e no Sesc Centro Campina Grande.

Além disso, o intuito do evento é valorizar e incentivar os artistas locais através de exposições coletivas ou individuais.

Os interessados em se inscrever devem ser artistas ou curadores paraibanos e que residam no estado. As produções podem ser de manifestações bidimensionais (desenho, pintura, gravura, fotografia), tridimensional (escultura, objeto e instalação) e mídias contemporâneas.

É facultado aos interessados o envio da inscrição e seus anexos via postal para os endereços do Sesc Centro João Pessoa e Campina Grande, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, exceto e-mail, desde que os mesmos sejam recebidos até as 18h do dia 15 de março de 2017.

Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de proposta e de habilitação após o prazo estabelecido no edital.

Os projetos inscritos deverão estar aptos para execução em qualquer período do ano, de abril a dezembro de 2017. As propostas de exposição deverão ter formato de portfólio contendo todos os itens solicitados pelo edital.

O formulário de inscrição deverá ser assinado e preenchido com dados pessoais do artista, e nos anexos conter quantidades das obras expostas, imagens digitalizadas salvas em cd ou impressa e os seus respectivos valores.

No caso de grupos, um único representante deverá assinar a ficha de inscrição e representar o grupo no caso de seleção, devendo os nomes dos demais integrantes constar em anexo com os respectivos currículos.

Os artistas que já utilizaram o espaço como mostra individual deverão esperar pelo menos três anos para participar novamente do evento. O resultado da seleção será divulgado em março de 2017. Os inscritos em João Pessoa não poderão escolher, nem sugerir qual unidade do Sesc irá expor.

O critério de seleção de escolha do Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco e Sesc Centro João Pessoa será pela análise da proposta de exposição do artista e pelo currículo.

Mais informações podem ser obtidas no setor de cultura do Sesc Centro João Pessoa através do email setrordecultura@gmail.com.bre pelo número (83) 3208-3187. A unidade fica localizada na Rua Desembargador Souto Maior, 281, no Centro de João Pessoa.

Em Campina Grande o Sesc está localizado na Rua Giló Guedes, 650, Santo Antônio. O telefone para contato é (83) 3341-2376.