Sesc abrirá inscrições para Brincando nas Férias, em João Pessoa

foto: divulgação

Aproveitar as férias com muita diversão para a criançada é a proposta do Sesc Paraíba com o Brincando nas Férias. Será uma semana de muito lazer e aprendizado de 9 a 13 de janeiro para crianças de 5 a 13 anos da capital. Para quem deseja participar, as inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro.

As inscrições serão realizadas no Sesc Centro João Pessoa e de 2 a 4 de janeiro serão destinadas aos dependentes de comerciários. A partir do dia 5 poderão se inscrever os usuários, caso haja vagas disponíveis.

Para se inscrever é preciso apresentar a carteira do Sesc atualizada e RG ou certidão de nascimento da criança. O valor da inscrição inclui: traslado, camisa, almoço e participação em todas as oficinas.

O Brincando nas Férias será realizado de 9 a 13 de janeiro no Sesc Gravatá. A programação envolve atividades esportivas (jogos, recreação aquática, esportes de aventura, brincadeiras populares), culturais (dança, teatro, música, artes), Educação Ambiental (trilha ecológica e visita ao viveiro de plantas nativas), Educação em Saúde e passeios.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (83) 3208-3139. O Sesc Centro João Pessoa fica na Rua Desembargador Souto Maior, 281, no Centro da capital.

Da Redação com Ascom