Servidores do Detran-PB realizam protesto contra a morte de agente

Os servidores do Detran realizaram na manhã desta segunda-feira (23), na Praça dos Três Poderes, no Centro de João Pessoa, um protesto contra a morte do agente de trânsito, Diogo Nascimento, 34 anos, que ficou ferido gravemente e veio a óbito após ser atropelado durante uma blitz na madrugada do sábado (21), no bairro do Bessa, na Capital.

O agente foi levando para o Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, onde faleceu por volta das 18h do domingo (22).

Diego Nascimento trabalhava em uma blitz da Operação Lei Seca, em frente ao Clube dos Médicos, quando foi atropelado pelo carro, que estaria tentando escapar da barreira.

O motorista, identificado pela Polícia como Rodolfo Carlos, fugiu do local, mas, com o impacto do atropelamento, a placa do carro caiu e foi apreendida pelas autoridades, que chegaram ao acusado.

O protesto foi pacífico e os agentes se revezaram no carro de som para pedir justiça.

Após várias falas, o evento foi encerrado com a oração do Pai Nosso e os carros seguiram para o velório do agente, que está ocorrendo na Escola Técnica, em Mangabeira.

O sepultamento está previsto para às 17h no Cemitério do Cristo Redentor, também na Capital.