Servidores do Detran-PB decidem fazer protesto contra desembargador

O Sindicato dos trabalhadores do Detran – Sindtran informou a que, através de assembleia deliberativa extraordinária realizada na tarde deste domingo (22), os servidores do Detran-PB “votaram favoravelmente pela paralisação das atividades” nesta segunda-feira (23) na sede e postos de João Pessoa e Campina Grande, “em protesto à decisão” do Desembargador Joás de Brito Pereira Filho “concedendo Habeas Corpus a Rodolpho Gonçalvez Carlos da Silva, principal suspeito no caso do atropelamento do agente de policiamento do Detran-PB Diogo Nascimento de Souza”.

Agenda de mobilização



7h – Mobilização em frente à sede do Detran-PB em Mangabeira (JP)

11h – Protesto em frente ao TJPB, localizado à Praça João Pessoa – Centro

A nota é assinada por José Silva Vieira, presidente do Sindtran.