Serrano treina para tentar manter boa fase no Paraibano

A equipe do Grêmio Serrano vem surpreendendo neste Campeonato Paraibano. Depois de um início nada animador – foi goleado pelo Campinense -, o Lobo da Serra ocupa a 3ª colocação no torneio, com 10 pontos ganhos.Até o momento, foram 5 jogos disputados, sendo 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota.

No próximo domingo, a equipe terá mais um difícil desafio, quando receberá o líder do campeonato, o Botafogo-PB, às 16h, no Estádio o Amigão, em Campina Grande.

Nesta partida, o Serrano espera mostrar que sua boa campanha não é obra do acaso, e sim, um trabalho que vem sendo desenvolvido com seriedade e comprometimento.

O Lobo da Serra vem treinando forte, para ajustar os erros e domingo ir em busca da vitória diante do Belo.

O Bota-PB por sua vez, vem à Campina Grande com a missão de parar o Serrano e continuar isolado na ponta da tabela. Atualmente o Botafogo tem 12 pontos, foram 4 vitórias e só uma derrota na competição.