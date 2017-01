Serrano tira invencibilidade do CSP e encosta no G4

foto: João da Paz/PB Esportes

O Serrano mostrou, neste domingo, que se recuperou totalmente da goleada sofrida na estreia do Campeonato Paraibano para o Campinense. Depos de bater o Auto Esporte, no meio de semana, o Lobo da Serra bateu o CSP por 3 a 2, de virada, em jogo disputado no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O Tigre saiu na frente com um gol contra marcado por Caio. Em seguida, o Lobo da Serra chegou ao empate, também com um gol contra anotado por Walber.

Ainda no primeiro tempo o CSP chegou à ficar na frente do placar. Bruno Paraíba aproveitou o rebote e marcou. Na etapa complementar, o Serrano lutou bastante e chegou à virada com gols de Ramos, aos 41 e Mateus, aos 47 do segundo tempo.

Da Redação