Senai oferece cursos de iniciação profissional a jovens da FUNDAC

A coordenadora de Desenvolvimento Educacional do Senai Paraíba, Renata Santos, comentou sobre cinco cursos de iniciação profissional que estão sendo oferecidos aos jovens internos no Lar do Garoto (Fundac), em Lagoa Seca. Ela explicou que os cursos estão sendo ofertados com o intuito de fornecer aos jovens uma nova oportunidade de vida.

– É a oportunidade que a instituição está tendo de assegurar seu compromisso com as questões de responsabilidade social e trabalhar com jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Consideramos que é uma ação que vai gerar mudanças – colocou

Renata explicou que são cinco professores envolvidos, um para cada curso oferecido. Também disse que os cursos vão ser realizados nas instalações da Fundac, nos períodos da manhã e da tarde.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.