SENAI: mais conhecimento gera mais oportunidades

O SENAI está com matrículas abertas em todo o Estado da Paraíba para cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento profissional, além de cursos de graduação, extensão e pós-graduação.

O cronograma divulgado em todas as unidades corresponde ao primeiro trimestre do ano. São cursos ágeis, em diversas áreas, muitos de curta duração, com cargas horárias diferentes e aulas presenciais.

Os cursos são destinados aos jovens que querem aprender uma nova profissão e também para os profissionais mais experientes que buscam se aperfeiçoar ou apostam numa nova oportunidade no mercado de trabalho.

O objetivo do SENAI é aumentar a competitividade industrial, contribuindo com a qualificação da mão de obra, acreditando que quem busca e amplia conhecimentos, consegue com mais facilidade, novas oportunidades no mercado de trabalho, seja através de uma ascensão profissional ou um novo emprego.

Para o empresário, ter na sua empresa um profissional com experiência e uma vasta bagagem de conhecimento, significa ter alguém com diferencial, capaz de utilizar e interpretar as novas tecnologias, antecipar tendências e propor novos produtos e processos mais eficientes.

A educação profissional continua sendo a base e a mola impulsionadora para a inserção de muitos jovens no mercado de trabalho e também para a decolagem da carreira de profissionais dinâmicos que investem em si e buscam sempre aprender mais.

Confira nos links abaixo, a relação em detalhe dos cursos e locais onde o SENAI está ofertando vagas na Paraíba:

